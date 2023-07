Sotto controllo l'incendio in Alto Vallese

Le operazioni di spegnimento si protrarranno per giorni. © Keystone / Jean-christophe Bott

L'incendio divampato lunedì nell'Alto Vallese è sotto controllo, ma il bosco continua a bruciare.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 luglio 2023

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Le fiamme che sono divampate lunedì nella località di Bitsch, in Alto Vallese, sono sotto controllo, ma non sono ancora state spente del tutto, anche a causa del vento che ha ripreso vigore. Intanto 150 persone delle circa 200 persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa del pericolo rappresentato dal rogo, hanno potuto far ritorno a casa già nella serata di martedì.

L'area colpita dall'incendio è vasta: equivale a circa 140 campi da calcio. Fortunatamente non si segnalano feriti – né persone né animali – e nemmeno danni a edifici. I pompieri prevedono di dover contrastare le fiamme per diversi giorni, se non settimane, ha dichiarato davanti ai media il loro responsabile Mario Schaller.

+ Brucia l'Alto Vallese

Le squadre d'intervento a piedi hanno continuato a lavorare anche di notte, mentre gli elicotteri hanno dovuto parzialmente interrompere le operazioni a causa di un forte temporale, ha spiegato Mayr. A partire dalle prime ore del mattino diversi apparecchi erano comunque di nuovo in azione. Tra questi anche un Superpuma dell'esercito.

Le forze armate hanno inoltre messo a disposizione delle squadre di soccorso telecamere a infrarossi per individuare i punti caldi, che saranno utilizzate nei prossimi giorni.

La procura dell'Alto Vallese ha dal canto suo aperto un'inchiesta sulle cause dell'incendio, ha dichiarato la portavoce della polizia vallesana Adrienne Bellwald.