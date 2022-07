Si pensa al limite di 60 all'ora in autostrada

Keystone / Karl Mathis

In autostrada a 60 chilometri all’ora per rendere più fluido il traffico. Ci sta pensando l’Ufficio federale delle strade. Un’idea che suscita già i malumori delle associazioni degli automobilisti.

"Vogliamo esaminare se gli 80 chilometri orari in autostrada sono sempre la soluzione migliore contro gli ingorghi del traffico. Alle volte potrebbe essere più sensato un limite di 90 km orari, in altre 70, qualche volta - su certi tratti e provvisoriamente - magari 60. Sono due anni che facciamo queste valutazioni". A dirlo è il portavoce dell'Ufficio federale delle strade Thomas Rohrbach.

Il tema è infatti sempre più attuale, anche perché il tempo trascorso in coda sulle maggiori arterie svizzere di collegamento è raddoppiato in dieci anni. L'introduzione di limiti di velocità temporanei di 80 chilometri orari è infatti pensato proprio per questo motivo (oltre che - in altre circostanze - per abbassare il livello delle polveri fini): ossia rendere la circolazione più fluida.

Per ora, l'inasprimento del limite di velocità è solo una proposta al vaglio degli esperti, ma per chi rappresenta gli interessi degli automobilisti implicherebbe più disagi che soluzioni. I dettagli nel servizio del TG.

