Si è spento l'attore Francesco Nuti

Ai tempi deöl film Tutta colpa del paradiso insieme a Ornella Muti. @Fabrique du cinéma

Francesco Nuti è morto oggi a Roma. Aveva 68 anni ed era malato da tempo. Lo rende noto la figlia Ginevra assieme ai familiari.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giugno 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Nato in Toscano, a Prato il 17 maggio 1955, Nuti si esibisce sin da studente come attore dilettante fino al 1978, scrivendosi anche i testi e rivelando subito il suo naturale talento comico. È a fine anni '70 che viene notato da Alessandro Benvenuti ed Athina Cenci, una coppia già attiva nel cabaret col nome di Giancattivi, ai quali Francesco Nuti si unisce, conoscendo un primo periodo di successi, grazie a trasmissioni televisive come Non stop e Black Out.

È del 1981 l'esordio, col trio, nel cinema con "Ad ovest di Paperino" (firmato da Benvenuti), in cui viene riproposto parte del loro repertorio. L'anno dopo Nuti decide di separarsi dai propri compagni ed interpreta tre fortunati titoli con la regia di Maurizio Ponzi che faranno incassi notevoli: "Madonna, che silenzio c'è stasera" (1982) a "Son contento" (1983) con in mezzo "Io, Chiara e lo Scuro" (1983) che, nato come gustosa, toscana, parodia de "Lo spaccone" con Paul Newman, gli procurerà grande notorietà e diventerà quasi un film cult, legandolo per sempre al suo ruolo di grande giocatore di biliardo innamorato.

Dall'85 in avanti decide di dirigersi da sé: "Casablanca, Casablanca" (1985), suo esordio registico, ammicca garbatamente al mitico film di Bogart-Curtiz e ripropone in realtà personaggi di "Io, Chiara e lo Scuro".

In seguito, Nuti alterna a storie intrise di bizzarro romanticismo ("Tutta colpa del paradiso" nell'85, "Stregati" l'anno dopo) bizzarre favolette dal sapore agrodolce, da "Caruso Pascoski di padre polacco" (1988) a "Donne con le gonne" (1991), passando per "Willi Signori e vengo da lontano" (1989). Successivamente, resta impigliato nella lunga, travagliata lavorazione di "OcchioPinocchio" (1995), costosa pellicola dalle grandi ambizioni, che avrà pochissimo successo. Per riprendersi nel 1998, con "Il signor Quindicipalle" cerca di tornare ai suoi personaggi più amati, riuscendo a recuperare almeno in parte il proprio pubblico. Nel 1999 "Io amo Andrea", una commedia delicata e simpatica con Francesca Neri, e nel 2000 "Caruso, zero in condotta".

La depressione e gli incidenti

Da allora, sul talento, l'avrebbero avuta vinta, sempre più spesso, la depressione e l'alcol. È del 2003 un suo primo ricovero, è lui stesso a chiamare i pompieri perché si sente male; lo portano in ospedale dopo essere entrati in casa. Nel 2016 un'emorragia cerebrale e una nuova rovinosa caduta dalle scale di casa sua a Narnali, frazione di Prato.