Sentieri ridisegnati e mappati grazie agli escursionisti

Negli ultimi 20 giorni, 120 volontari hanno fotografato e registrato la posizione esatta di 3'000 cartelli: più della metà del totale. E questo, percorrendo 1700 chilometri di sentieri, ossia un terzo della rete ticinese.

In Ticino ci sono oltre 5'000 chilometri di sentieri. Tutti ben segnalati grazie a migliaia di cartelli sparsi per tutto il territorio. Un territorio che però è vasto e l'associazione TicinoSentieriLink esterno ci impiegherebbe anni a controllare che i percorsi e la loro segnaletica siano tutti chiari e precisi. Da qui l'idea, nata qualche mese fa, di arruolare chi già è appassionato di passeggiate ed escursioni lungo la rete ticinese.

"I cartelli sono stati posati negli ultimi 25 anni. I più vecchi, hanno già diversi decenni di età e si è iniziato a lavorare quando l'informatica era ancora ai primi passi", aveva detto questa esteta Stéphane Gronauer, presidente di TicinoSentieri, in un'intervistaLink esterno rilasciata alla RSI. "Adesso ci dotiamo di un nuovo sistema informatico che ha un livello di precisione maggiore. In questo ambito, ci siamo detti, sarebbe il momento opportuno per andare a vedere come è effettivamente la situazione sul terreno, assicurarci di non aver perso qualche pezzo per strada".

All'appello hanno risposto in centinaia e, telefonino alla mano, hanno fotografato e registrato la posizione esatta di migliaia di cartelli, 3'000 - ossia più della metà del totale - solo negli ultimi venti giorni. E questo, percorrendo 1700 chilometri di sentieri: un terzo della rete ticinese.

Luganese e Mendrisiotto sono quindi stati perlustrati in lungo e in largo. Anche la Leventina inizia ad essere "mappata" in buona percentuale. Meno considerato per ora il Locarnese. Ecco come operano i volontari:

