Senato USA in protezione del clima

Il "sì" decisivo è stato quello della vicepresidente Kamala Harris. Keystone / Michael Reynolds

Il Senato statunitense ha approvato una legge sostenuta dai democratici che prevede ampi investimenti su clima e assistenza sanitaria.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 agosto 2022 - 15:00

tvsvizzera.it/mrj

L’approvazione da parte del Senato USA del disegno di legge che prevede investimenti sul clima e sull’assistenza sanitaria per i cittadini è un’importante vittoria politica per il presidente Joe Biden, anche lui democratico, in vista delle elezioni di metà mandato di novembre.

L’Inflation Reduction Act – questo il suo nome – prevede 750 miliardi di dollari di risorse per l’assistenza sanitaria, le tasse e l’ambiente è stato accolto con un solo voto di vantaggio (51 favorevoli contro 50 contrari), e a far pendere la bilancia è stato quello della vicepresidente Kamala Harris. I repubblicani si erano opposti in blocco.

Il disegno di legge potrebbe consentire agli Stati Uniti di ridurre entro la fine del decennio le emissioni di gas serra di circa il 40% rispetto ai livelli del 2005 grazie al più consistente stanziamento di fondi della storia del Paese: 370 miliardi di dollari.

Tra gli altri punti ci sono anche importanti misure sociali, come la riduzione del costo dei farmaci da prescrizione e una proroga dei sussidi per la copertura sanitaria a beneficio delle persone a basso e medio reddito. Obiettivi che i democratici inseguivano da tempo, e che verranno raggiunti a meno di 100 giorni dalle elezioni di medio termine di novembre.

Nei prossimi giorni, il disegno di legge dovrebbe passare senza difficoltà alla Camera, dove i democratici possono contare su una maggioranza più solida. Ultima tappa, poi, sarà la firma del presidente Joe Biden.