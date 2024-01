Scontro tra due aerei sulla pista dello scalo di Tokyo

Contenuto esterno

Cinque persone a bordo di un velivolo della Guardia costiera impegnato nei soccorsi nelle zone terremotate sono morte nell'impatto con un aereo di linea della Japan Airlines durante l'atterraggio di quest'ultimo all'aeroporto di Tokyo. I 367 passeggeri e i 12 membri dell'equipaggio dell'Airbus A350 andato in fiamme sono stati tratti in salvo attraverso le uscite di emergenza. Un'indagine è stata aperta per capire le cause dell'incidente: sono in corso accertamenti sulle comunicazioni tra i piloti e la torre di controllo ma fonti della Japan Airlines riferiscono di aver ricevuto il permesso per l'atterraggio del volo di linea.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 gennaio 2024 - 22:00