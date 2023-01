Scontro "ambientale" tra Messico e USA

Contenuto esterno

Il Messico si prepara ad aprire il nuovo anno con un summit dei leader dell'America del Nord, quando il presidente statunitense Joe Biden e il premier canadese Justin Trudeau incontreranno il capo di Sato messicano Andres Manuel Lopez Obrador a Città del Messico. Molti i temi economici in agenda, ma anche quelli di scontro. In primo luogo le politiche energetiche che vedono Messico e Stati Uniti muoversi in direzioni opposte.

Per controllare l’inflazione globale, che in Messico è intorno all’8%, il Governo ha deciso di intervenire per mantenere basso il prezzo della benzina grazie a un pacchetto di sussidi federali, che possono arrivare fino al 40-50%. Una scelta che ha creato tensioni con gli Stati Uniti che spingono invece per una transizione a fonti rinnovabili. In contrasto con le politiche energetiche sostenute fino ad ora, però, il Messico ha anche annunciato al summit della COP27 lo scorso novembre di voler tagliare le emissioni di gas del 35% entro il 2030. Un annuncio che ha sorpreso positivamente, ma non è chiaro come intenda farlo.

