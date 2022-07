Scomparso il lago di Livigno? "La siccità non c'entra"

© Keystone / Gaetan Bally

Sui media circolano immagini impressionanti e notizie sconcertanti sul lago di Livigno, in Valtellina.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 luglio 2022 - 21:32

tvsvizzera.it/spal

Lo specchio d'acqua transfrontaliero (confina con il Canton Grigioni) che si trova a 1'805 metri d'altitudine, conosciuto anche come Lago del Gallo, presenta volumi idrometrici molto bassi in ragione delle scarse precipitazioni di quest'inverno e della perdurante siccità.

Contenuto esterno

Ma in rete sono comparsi video secondo i quali al posto dell'acqua ci sarebbe una distesa di terra e sabbia solcata da un rigagnolo di acqua. In realtà questo, diversamente da quanto riportato da alcuni siti catastrofisti, non ha nulla di strano o inconsueto.

In primavera l'invaso originato dalla diga gestita dalla società idroelettrica Engadiner Kraftwerke AG viene sempre svuotato per poi essere di nuovo riempito a partire dall'estate.

Ma le voci sulla sua presunta scomparsa continuano e gli amministratori locali si lamentano per i danni d'immagine che questa bufala sta provocando al settore turistico.

Altri sviluppi Altri sviluppi Ghiacciai ticinesi sotto pressione Questo contenuto è stato pubblicato il 06 lug 2022 Cambiamenti climatici e mancanza di precipitazioni vengono studiati dagli esperti elvetici che escludono per ora eventi come quello della Marmolada.