Sciatrice morta ad Adelboden, assolto il responsabile delle piste

Il Tribunale federale (TF) ha respinto il ricorso della famiglia della ragazzina morta nel 2015 e assolto definitivamente il responsabile della stazione sciistica bernese.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 gennaio 2024 - 18:57

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

La 13enne faceva parte di un gruppo di giovani che seguiva un corso di sci nella stazione sciistica bernese il 26 febbraio del 2015.

A fine giornata, quando era in coda al gruppo, la ragazzina aveva verosimilmente seguito delle tracce che uscivano dalla pista ed era finita in un fossato profondo 2,7 metri, con dell'acqua e discosto solo 1,2 metri dalla pista.

Era caduta testa in avanti ed era rimasta parzialmente immersa per alcuni minuti prima di essere soccorsa. Oltre a rimanere priva dell'ossigeno, aveva riportato gravi ferite e anche un'emorragia interna. Trasportata in condizioni critiche all'ospedale, era morta il giorno stesso.

Nell'ottobre 2022 i giudici federali avevano accolto un primo ricorso della famiglia e avevano rinviato il caso al Tribunale del Cantone di Berna. Nel giugno scorso la corte cantonale ha nuovamente assolto il responsabile delle piste e la famiglia della vittima si era appellata per la seconda volta al Tribunale federale.

Ma l'esito processuale non è più cambiato: la Prima Corte di Diritto Pubblico del TF ha ritenuto che il tribunale bernese abbia confutato in modo esaustivo e convincente le accuse relative alla segnaletica presente sul luogo dell'incidente, che è risultata visibile e sufficiente, così come la segnaletica a bordo pista.

Allo stesso modo, la valutazione del Tribunale cantonale riguardo alle dichiarazioni di un testimone, secondo cui la zona di pericolo era identificabile da lontano, non è stata arbitraria.

Per la corte bernese, non è più possibile stabilire se la vittima fosse entrata consapevolmente in questa zona parallela alla pista o se avesse perso il controllo degli sci. Questa conclusione, per quanto insoddisfacente per la famiglia, non va oltre la discrezionalità della corte suprema.

Infine, non è stato dimostrato che la costruzione della pista di Adelboden non fosse conforme alla normativa svizzera sugli impianti di risalita.

