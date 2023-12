Sci e famiglia nel programma natalizio delle ministre e dei ministri svizzeri

Il presidente uscente Alain Berset e la subentrante Viola Amherd festeggiano già. © Keystone / Anthony Anex

Come ogni anno, con l'approssimarsi del Natale, sono partite le speculazioni sul programma dei sette componenti del Governo elvetico durante le feste.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 dicembre 2023 - 13:47

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

I servizi di comunicazione dei rispettivi dipartimenti federali hanno fatto sapere che i consiglieri e le consigliere federali si dedicheranno per lo più allo sci o trascorreranno il loro tempo in famiglia, più o meno allargata (a seconda delle situazioni).

La futura presidente della Confederazione Viola Amherd si riposerà in famiglia, ma non approfitterà anche delle rinomate piste da sci vallesane per svolgere un po' di attività sportiva.

Considerati gli impegni che l'attendono, ha precisato il suo dipartimento (DDSP), sfrutterà dei giorni di relativa calma per preparare i vari dossier di sua competenza. Il passaggio di poteri con il presidente Alain Berset avverrà proprio in questo periodo. Il consigliere federale uscente passerà le feste di fine anno in famiglia.

Elisabeth Baume-Schneider dedicherà il periodo festivo a giochi, letture e discussioni con i quattro fratelli e sorelle, suo marito e i famigliari. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), che lascerà tra pochi giorni per occupare quello dell'Interno, ha reso noto anche il menù del pranzo di Natale, che sarà composto di vol-au-vent con funghi, animelle, impasto per salsiccia e lingua. Per dessert, un tronchetto di Natale.

Il suo successore al DFGP, il socialista Beat Jans, si concentrerà in maniera approfondita, è stato rivelato, dei dossier che lo attendono.

La ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter si godrà i momenti in famiglia: "Sono i giorni in cui il fermento nel quale solitamente siamo immersi - ha affermato - si ferma. Ne approfitto e tutto ciò mi dà forza".

Il responsabile federale dell'Economia Guy Parmelin utilizzerà i giorni di festa per una pausa, scrivono i suoi servizi. Festeggerà con la moglie, la madre e il padre.

Il menu di Natale di Ignazio Cassis non è ancora noto: è sempre una sorpresa, ha comunicato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), aggiungendo che consigliere federale ticinese festeggerà con madre, fratelli e sorelle.

Il titolare di energia, ambiente, comunicazioni ed energia (DATEC) Albert Rösti passerà le ricorrenze di fine anno fra casa sua a Uetendorf (Berna) e quella dei suoi genitori a Kandersteg (Berna), dove è cresciuto.

A tavola, come tradizione vuole, sarà servita sicuramente della fondue chinoise. In caso di bel tempo, il ministro bernese non disdegnerà qualche uscita sulle piste dello sci di fondo.