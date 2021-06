Schiaffeggiato il presidente francese Macron

Contenuto esterno

Uno schiaffo in pieno viso, Emmanuel Macron che resta qualche istante un po' stordito, mentre viene trascinato via e protetto da una delle guardie del corpo. Poi è lo stesso presidente a tornare verso la folla dietro le transenne, a dire agli agenti "lasciatelo, lasciatelo" quando vede Damien, 28 anni, il suo aggressore, bloccato a terra.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 giugno 2021 - 21:08

Keystone-ATS/MaMi

Quella di Tain-L'Hermitage, paesino nel sud-est della Francia, è stata l'azione di un "individuo isolato", come ha detto lo stesso Macron minimizzando l'incidente già in serata, un personaggio a metà fra i gilet gialli e qualche gruppo sovranista o nostalgico della Francia dei re medievali, amante delle arti marziali antiche.

Ma il clima nel Paese, a un anno dalle presidenziali che vedranno di nuovo Macron in corsa, si fa ancor più bollente che prima della pandemia, quando nelle piazze imperversavano gilet gialli e oppositori alla riforma delle pensioni.

"Montjoie Saint Denis!", ha gridato l'aggressore, o forse il suo amico Arthur, anche lui appassionato di arti marziali e anche lui finito in stato di fermo.

I due erano stati già individuati in una manifestazione di protesta non autorizzata nella vicina Valence: non più di 25 persone fra gilet gialli, agricoltori e militanti di estrema sinistra. Una terza persona che era con loro avrebbe detto in quel frangente ad un giornalista che lo intervistava per una trasmissione televisiva di essere "un anarchico".

Damien e Arthur hanno poi seguito la visita di Macron nella regione, aspettando il presidente che discuteva con gli studenti di un liceo alberghiero. Prima di infilarsi nell'auto presidenziale, chiamato dalla piccola folla che lo attendeva fuori, Macron in maniche di camicia si è diretto a passo di corsa verso le transenne.

Lì, fra un saluto e una foto, Damien - barba nera e t-shirt verde militare - lo ha afferrato per l'avambraccio e gli ha stampato un ceffone con la mano destra sulla guancia sinistra. Non violentissimo ma improvviso, inatteso. Gridando lo strano motto sovranista che ripetevano i fedeli dei re Capetingi in battaglia, seguito da un più banale "abbasso il macronismo". In pochi secondi, i due sono stati bloccati e trascinati via.

Pochi minuti dopo, davanti al Parlamento riunito, il premier Jean Castex ha esortato al "risveglio repubblicano" di fronte al pericolo "per le basi della nostra democrazia". Condanne sono arrivate da ogni parte, nette, unanimi. Marine Le Pen ha parlato di una violenza "inaccettabile" contro il presidente della Repubblica. Giunto, fra l'altro, subito dopo che Macron aveva pronunciato un discorso per "esortare tutti al rispetto e alla calma".

Pensando anche alle ultime 48 ore e alla furiosa polemica che ha visto coinvolto il leader di estrema sinistra Jean-Luc Melenchon, il quale ha evocato "incidenti o un assassinio" nella settimana precedente le presidenziali del 2022. Condannato da quasi l'integralità delle forze politiche, lo stesso Melenchon è passato all'attacco ieri dopo che uno youtuber di destra ha messo in scena l'uccisione di un elettore della gauche.

E ora il clima rischia di surriscaldarsi ancora: "Bisogna relativizzare questo incidente, un fatto che ritengo isolato - ha detto Macron passando il resto del pomeriggio in ulteriori bagni di folla con giovani a Valence - commesso da individui ultraviolenti. Non vorrei che questi individui isolati o persone che vanno verso le estreme possano, in qualche modo, far dimenticare il resto. Perché non lo meritano".