Scalare le montagne e sconfiggere le vertigini

© Keystone / Anthony Anex

Sembra un controsenso, eppure, sulle montagne vallesane c'è la possibilità di affrontare la paura dell'altezza senza rinunciare all'amore per le vette.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 agosto 2022 - 21:51

tvsvizzera.it/MaMi

La montagna attira sempre di più ma scalare certe vette è difficile soprattutto per le persone che hanno le vertigini. In Vallese hanno così deciso di organizzare dei corsi in altitudine per sconfiggere questa fobia. Il servizio girato dalla Radiotelevisione svizzera sulle cime di Verbier.

Contenuto esterno









Altri sviluppi Altri sviluppi Prima fresa in azione per il secondo tunnel del San Gottardo Questo contenuto è stato pubblicato il 18 ago 2022 È entrata in funzione oggi la fresatrice che servirà, insieme ad altri tre macchinari di questo tipo, a scavare i quasi 17 chilometri di galleria.