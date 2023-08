Sarà "Foudre" il film svizzero a correre per gli Oscar

La regista Carmen Jaquier a Locarno nel 2015. Keystone / Urs Flueeler

Il film "Foudre" di Carmen Jaquier è l’opera scelta dall'Ufficio federale della cultura per la corsa agli Oscar nella categoria "Miglior film internazionale". Si saprà solo a dicembre se questa opera prima entrerà nella short list delle nomination.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 agosto 2023 - 18:59

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

La notizia è stata data a Locarno dove è in corso la 76esima edizione del Locarno Film Festival. Il film, girato in Vallese, racconta la storia di una 17enne che nell'estate del 1900 sta per prendere i voti, dopo cinque anni passati in convento. La morte improvvisa della sorella maggiore la costringe però a tornare in famiglia e a una vita di duro lavoro. I misteri che avvolgono la morte della sorella la spingeranno a lottare per la propria indipendenza.

"Liberazione e sorellanza sono al centro di questo film storico dallo spirito femminista e di grande attualità, ambientato in un arcaico paesaggio di montagna. Nel suo primo lungometraggio Carmen Jaquier esplora magistralmente il mondo della sessualità e della fede e affascina il pubblico con il suo immaginario evocativo e una sceneggiatura ricca di sfumature", scrive la giuria motivando la scelta.

Il film ha debuttato lo scorso anno in anteprima mondiale al prestigioso Toronto International Film Festival ed è stato "presentato in quasi una ventina di festival, da San Sebastian a Sydney, passando per Busan. Allo Zurich Film Festival ha ricevuto anche una menzione nella sezione Focus e un riconoscimento come 'Emerging Swiss Talent Award', mentre alle Giornate di Soletta ha conquistato il premio 'Opera Prima'".

È stato premiato nelle categorie "Miglior colonna sonora" e "Miglior suono" ai Premi del Cinema Svizzero di quest'anno e ha ottenuto riconoscimenti anche in diverse rassegne cinematografiche internazionali. "Foudre" sarà proiettato anche nei cinema americani.