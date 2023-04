Salari reali in picchiata in Svizzera nel 2022

Una manifestazione indetta dal sindacato Unia nel giugno 2022 a Zurigo per rivendicare condizioni migliori nel settore dell'edilizia. © Keystone / Walter Bieri

L'inflazione si è fatta sentire l'anno scorso nelle buste paga della popolazione svizzera. Era dal 1942 che i salari reali non subivano una contrazione così forte.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 aprile 2023

tvsvizzera.it/mar

Nel 2022 i salari reali nella Confederazione hanno subito una flessione dell'1,9%, stando alle cifreLink esterno pubblicate lunedì dall'Ufficio federale di statistica.

Dal secondo dopoguerra, gli anni in cui i salari reali in Svizzera sono diminuiti si possono contare sulle dita di due mani. E per ritrovare un calo così importante come quello dell'anno scorso, bisogna risalire agli anni più bui del XX secolo, ovvero tra il 1939 e il 1942, quando nello spazio di tre anni si ridussero del 4,5%.

L'aumento dello 0,9% dei salari nominali non è stato sufficiente per compensare il rincaro. La crescita dei prezzi del gas, dei prodotti petroliferi, delle automobili e degli affitti ha portato a "un'inflazione eccezionale" del +2,8% alla fine del 2022.

Per stipendio reale si intende la retribuzione nominale (quanto si riceve effettivamente in busta paga) sottraendo però gli effetti dell’inflazione. Si ottiene, così, il salario reale corrispondente a quanto, con quella stessa somma ricevuta, il lavoratore o la lavoratrice può acquistare in beni e servizi. End of insertion

Il valore reale di quanto contenuto nelle buste paga della popolazione residente in Svizzera è quindi stato inferiore rispetto all'anno precedente.

Il calo più importante è stato registrato nel settore secondario e in particolare nell'industria della gomma e della plastica, dove la diminuzione ha raggiunto addirittura il 5%.

Hanno sofferto anche le persone attive nel settore artistico. In questo ramo vi è stata una contrazione dei salari reali del 4,2%.

Il calo ha toccato però tutti i comparti, anche nel settore terziario. L'unica categoria a non aver patito troppo l'inflazione è il personale del ramo assicurativo, dove i salari reali sono scesi solo dello 0,1%.

Aumento più forte per gli uomini

Per quanto riguarda i salari nominali, vi sono grosse disparità tra un ramo e l'altro. Se ad esempio nel comparto dell'industria chimica e farmaceutica vi è stato un aumento del 4%, nell'orologeria e nella fabbricazione di apparecchi elettronici si è assistito a una diminuzione dello 0,6%.

Vi sono anche differenze tra i sessi. Nel 2022, i salari nominali degli uomini sono infatti aumentati in media dell’1,1%, mentre la progressione di quelli delle donne è stata più moderata (+0,8%).

Calo ancor più forte in altre economie avanzate

In altri Paesi europei, l'inflazione – più elevata rispetto a quella registrata in Svizzera - ha avuto un impatto ancor più marcato sulle buste paga della manodopera.

Secondo l'ultimo rapportoLink esterno dell'Organizzazione internazionale del lavoro pubblicato lo scorso dicembre, solo nella prima metà del 2022 la diminuzione dei salari reali è stata del 2,4%.

Un discorso a parte lo merita l'Italia: il rincaro dell'8% registrato l'anno scorso ha eroso completamente l'incremento medio degli stipendi, stimato al 3%. Ma il 2022 non ha fatto che accelerare ulteriormente un'evoluzione in corso da ormai 15 anni. Dalla crisi finanziaria del 2008, l'Italia è infatti – assieme a Giappone e Regno Unito – la sola economia avanzata del G20 in cui i salari reali hanno fatto segnare una diminuzione. Nella Penisola dal 2008 al 2022 la busta paga ha infatti perso addirittura il 12% del potere d'acquisto.

Quanto si guadagna in Svizzera?

Nella Confederazione, stando agli ultimi dati disponibili del 2020 il salario mediano si attestava a 6'665 franchi. In altre parole, la metà della popolazione attiva guadagnava meno di questa cifra e l'altra metà di più.

Le differenze sono naturalmente importanti tra un settore economico e l'altro. Ad esempio, il salario di una persona impiegata nell'industria alimentare era di 5'190 franchi al mese, mentre quello di una persona attiva nel ramo dei servizi finanziari di 10'211.

Vi sono anche forti disparità regionali. Nella regione di Zurigo il salario mediano era di 7'113 franchi, mentre in Ticino di "appena" 5'546 franchi.