Roma ringrazia Cassis per il successo della Settimana della lingua italiana

Gian Lorenzo Cornado e Ignazio Cassis (sinistra) Ambasciata d'Italia a Berna

Promozione della lingua di Dante e telelavoro per i frontalieri tra i temi discussi dal ministro degli Esteri Ignazio Cassis e l'Ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, ricevuto lunedì a Palazzo federale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 novembre 2023 - 20:26

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Un comunicato della rappresentanza diplomatica di Roma ha precisato che durante il colloquio l'ambasciatore italiano ha ringraziato il consigliere federale, a nome del vicepresidente del Consiglio italiano e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, per aver contribuito con un suo videomessaggio al successo della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.

L'ambasciatore, prosegue la nota, ha inoltre passato in rassegna, assieme al capo della diplomazia elvetica, le principali questioni di interesse bilaterale, tra cui quelle di natura transfrontaliera.

In questo ambito sono stati registrati i recenti progressi, in particolare in tema di telelavoro a favore della manodopera residente in Italia e impiegata in Svizzera. A questa categoria di salariati e salariate sarà infatti consentito di lavorare da casa fino al 25% dell’orario di lavoro.

Ignazio Cassis e Gian Lorenzo Cornado si sono poi soffermati sul dialogo tra l'Unione Europea e la Svizzera e sulla cooperazione tra Roma e Berna nel 2024, anno in cui l'Italia sarà presidente del G7 e la Svizzera membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Entrambi tenuto a sottolineare l'eccellente stato delle relazioni tra i due Paesi.