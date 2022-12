Rischio black-out? Ce lo dice un nuovo pannello digitale

Tutte le informazioni sulle riserve e i consumi di elettricità e gas. © Keystone / Christian Beutler

Il sito messo in rete dall'Ufficio federale dell'energia pubblica i dati in tempo reale su consumi e riserve di elettricità e gas in Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 dicembre 2022 - 13:13

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Per avere il quadro costantemente aggiornato della situazione energetica nella Confederazione è stato implementato un pannello digitale (dashboardenergia.admin.ch), consultabile da tutti a partire da oggi, mercoledì, da parte dell'Ufficio federale dell'energia.

Lo spettro della penuria energetica

Il dashboard, indica una nota di Berna, contiene le principali informazioni relative alla situazione dell'approvvigionamento, con i dati in tempo reale riguardanti i consumi di elettricità e gas, la produzione e l'importazione di queste due fonti (in futuro la panoramica sarà estesa ad altri vettori energetici).

Si tratta evidentemente di uno strumento utile per le aziende del settore, ma anche per i comuni cittadini, in un momento delicato sul versante dei prezzi e delle riserve energetiche minacciate dalle turbolenze sui mercati provocate dal conflitto in corso in Ucraina.

Dati in via di miglioramento

La piattaforma riporta dati aggregati provenienti dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), dalle associazioni europee dei gestori delle reti di trasmissione elettriche (ENTSO-E) e di gas (ENTSO-G), da Swissgrid (società proprietaria della rete elvetica), dalle borse dell'elettricità e del gas o da MeteoSvizzera.

In proposito però UFE mette in guardia su possibili difetti iniziali del dashboard. Per il momento infatti alcuni dati forniti dagli operatori non sono del tutto precisi ma già dalla fine di gennaio, indica la nota, è destinata a migliorare la qualità delle informazioni, in particolare quelle sui consumi, grazie all'elaborazione di un modello basato sulle cifre anonimizzate dei contatori intelligenti (smart meter) dei gestori di rete.