Rinnovato e ampliato il Centro sportivo nazionale di Tenero

Vista panoramica del Centro sportivo di Tenero. © Ti-press

"Questo Centro sportivo nazionale è importante per lo sport nella Confederazione. Abbiamo un piede a Macolin e uno qui a Tenero e c'è bisogno di tutti e due affinché tutto funzioni per il meglio", ha detto all'inaugurazione la consigliera federale Viola Amherd.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 aprile 2023

tvsvizzera.it/MaMi con Keystone-ATS

Il Centro sportivo nazionale di Tenero (CST) si arricchisce di un nuovo tassello: è stato inaugurato oggi dalla consigliera federale Viola Amherd, a capo del Dipartimento federale dello sport, un nuovo edificio progettato dall'architetto ticinese Mario Botta, fulcro della quarta fase di ampliamento dell'impianto.

Questa estensione risponde alla crescente domanda che si registra sia a livello di sport popolare che di sport di prestazione. Con le capacità esistenti era impossibile continuare a soddisfare tale domanda nel modo auspicato, spiega una nota odiernaLink esterno dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO). Parallelamente è stato anche rinnovato il campeggio del centro.

Il servizio odierno del Quotidiano:

Contenuto esterno

L'edificio, per la cui realizzazione il parlamento ha stanziato 45,1 milioni di franchi, rispetta i principali requisiti in materia di qualità ecologica, la biodiversità delle aree esterne ed è dotato di un impianto fotovoltaico sul tetto. Altra particolarità: il complesso - denominato "Brere" - riunisce in un unico luogo sport, ristorazione, aule scolastiche e uffici amministrativi.

L'architetto Mario Botta insieme alla consigliera federale Viola Amherd e al consigliere di Stato ticinese Raffaele De Rosa. ©ti-press

Stando alla "ministra" dello sport, citata nella nota, quest'opera rappresenta "una tappa fondamentale nello sviluppo del CST e di riflesso anche per la promozione dello sport della Confederazione. "Con questo investimento, Berna ribadisce il ruolo essenziale che il CST ricopre come luogo di formazione sportiva e punto d'incontro della gioventù elvetica".

Come accennato, "Brere" è l'elemento centrale dell'ampliamento: comprende una palestra doppia per la ginnastica artistica e la ginnastica agli attrezzi, diverse aule scolastiche, una mensa con 400 posti a sedere e l'insieme degli uffici amministrativi.

Il CST - costruito nel 1984 e ampliato più volte - è il secondo grande centro per la promozione dello sport della Confederazione dopo Macolin (BE). Il CST deve la sua notorietà in particolare alle attività che organizza ormai da decenni in ambito di sport giovanile. Ogni anno, circa 40 mila fra bambini e giovani provenienti da tutta la Svizzera pernottano a Tenero.

Esibizione odierna di ginnastica all'interno della nuova struttura. ©ti-press