Rinaturare un lago con il materiale di scavo del San Gottardo

Il pontone a forma di U permetterà di scaricare il materiale in un punto ben preciso, senza intorbidire troppo le acque. seeschuettung.ch

Da inizio aprile il materiale roccioso proveniente dallo scavo della seconda galleria autostradale del San Gottardo comincerà a essere riversato nel Lago dei Quattro Cantoni per rinaturare il delta della Reuss.

31 marzo 2023

Daniele Mariani

Entro inizio giugno, un centinaio di treni merci trasporteranno circa 100'000 tonnellate di roccia a Flüelen, nel Canton Uri. Lì, il materiale sarà scaricato nel lago.

Dopo questa prima fase test, durante la quale saranno valutate le infrastrutture e le procedure, il progetto entrerà nel vivo alla fine del 2024. "Da Göschenen a Flüelen arriveranno fino a sette treni al giorno", ha indicato venerdì il responsabile del progetto Roland Senn.

Complessivamente, saranno riversati nella zona del delta del fiume Reuss circa 4,9 milioni di tonnellate di materiale di scavo. A titolo di paragone, il peso stimato della piramide di Cheope è di circa sette milioni di tonnellate, mentre quello del Colosseo di 0,25 milioni. Le prime 100 tonnellate che verranno scaricate nel lago nelle prossime settimane corrispondono a circa il 2% del materiale di scavo estratto dalla nuova galleria autostradale del San Gottardo, i cui lavori sono iniziati qualche mese fa, e dal nuovo tunnel di Sisikon, lungo l'Axenstrasse, sulla riva orientale del Lago dei Quattro Cantoni.

L'obiettivo è di creare due nuove zone di basso fondale, di una profondità massima di dieci metri e di una superficie di circa sette ettari, pari a dieci campi di calcio. In questo braccio del Lago dei Quattro Cantoni queste zone poco profonde sono scomparse negli ultimi due secoli, a causa dell'incanalamento della Reuss e dell'estrazione di ghiaia.

Le prime isolette sono state create con il materiale della galleria ferroviaria di base del San Gottardo. Ora con il nuovo tunnel andranno ad aggiungersi due aree a basso fondale. galleriasangottardo.ch

Aumentare la biodiversità

L'opera di rinaturazione permetterà da un lato di ripristinare l'habitat di piante e animali, alcuni dei quali sono a rischio estinzione, dall'altro di proteggere meglio l'argine del fiume e di lottare contro l'erosione delle rive.

Una volta convogliato fino al porto di Flüelen, il materiale sarà trasportato con un nastro nella zona umida denominata Hai e da lì nell'area di Allmeini.

Un elemento centrale del progetto è il pontone a forma di U, che fungerà da porto di attracco per le imbarcazioni cariche di materiale. La struttura garantirà che lo scarico avvenga in un punto ben preciso. Inoltre, grazie a uno speciale dispositivo subacqueo permetterà di calare la roccia in modo controllato affinché le acque del lago non si intorbidiscano.

Il progetto dovrebbe essere portato a termine nel 2029.

Prima esperienza positiva

La zona del delta della Reuss era già stata in parte rinaturata durante la costruzione della galleria ferroviaria di base del San Gottardo, inaugurata nel 2016. Nell'area erano state create sei piccole isole per la balneazione e la salvaguardia di numerose specie di uccelli.

Questa prima esperienza ha dato risultati molto soddisfacenti. "L'area nuovamente creata si è integrata senza problemi nell'ecosistema esistente, formando habitat preziosi per il mondo animale e vegetale e contribuendo in modo significativo all'aumento della biodiversità nel delta della Reuss", afferma Alexander Imhof, responsabile dell'Ufficio cantonale dell'ambiente, citato sul sito dedicato al progetto.

Dal monitoraggio è infatti emerso che tra il 2008 e il 2020 le specie ittiche sono aumentate da 11 a 20, il numero di specie di uccelli, insetti e rettili è pure cresciuto, così come quello di piante.