Riapre la galleria del San Gottardo

Lo squarcio nella soletta Keystone

Il tunnel autostradale, chiuso per la formazione nei giorni scorsi di una crepa nella soletta, è di nuovo percorribile dalle 20 di venerdì.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 settembre 2023 - 12:25

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

La comunicazione è giunta dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) in mattinata. In un primo tempo, per motivi di sicurezza, sul tratto interessato sarà imposto il limite di 60 km/h, invece degli 80 km/h abituali. I lavori di installazione della struttura sostitutiva in acciaio e i test dell'impiantistica di esercizio e sicurezza (fra cui sistemi di illuminazione e ventilazione), scrive l’USTRA, "si concluderanno in giornata".

L’infrastruttura era stata chiusa domenica pomeriggio alla circolazione veicolare a causa di una lastra della soletta intermedia danneggiata. Una crepa di 25 metri si era aperta nella soletta, a circa 700 metri dal portale urano, e frammenti della soletta erano caduti sulla carreggiata, senza provocare danni a veicoli e persone.

Le cause della crepa

Ridistribuzioni tensionali nell'ammasso roccioso, hanno stabilito le e gli esperti, hanno provocato variazioni di spinta a livello locale e sollecitato la galleria. L’origine di queste tensioni non è però ancora del tutto chiara. Fra le ipotesi ci sono i lavori in corso per lo scavo parallelo del secondo tubo della galleria autostradale, di cui martedì è stata annunciata la sospensione.

Potrebbe aver avuto un qualche impatto anche la scossa tettonica registrata dalle apparecchiature del Politecnico di Zurigo alle 16.10 di domenica. I tecnici escludono invece problemi alla soletta, che si erano manifestati già nel 2010 e che avevano portato alla decisione di risanare completamente il tunnel, operazione che sarà effettuata dopo l'apertura della seconda canna nel 2029.

+ Crepa nella galleria del San Gottardo

Fino al 4 ottobre il tunnel rimarrà chiuso al traffico nelle notti da lunedì a venerdì, tra le 20.00 e le 5.00, per normali interventi di manutenzione. Ogni anno la galleria del San Gottardo viene chiusa a marzo/aprile (una settimana), giugno (due settimane) e settembre (3-4 settimane) per 26 notti.

Situazione viabilità

In questi giorni (e fino alle 20 di venerdì) il traffico è stato dirottato sulla strada del San Bernardino (A13), sul Passo del San Gottardo e sul Sempione, itinerari alternativi che saranno replicati anche durante le chiusure notturne.