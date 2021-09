Resta aperta la sfida tra Spd e Cdu-Csu in Germania

Gli elettori tedeschi faranno fare il salto dalle Finanze alla Cancelleria ad Olaf Scholz? Keystone / Clemens Bilan / Pool

Negli ultimi giorni della campagna elettorale la Cdu-Csu potrebbe aver annullato lo svantaggio nei confronti della Spd, secondo quanto indica l'ultimo sondaggio di Allensbach.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2021 - 21:15

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

A due giorni dal voto i democristiani sono accreditati dall'istituto demoscopico al 25%, un punto in meno dei socialdemocratici che peraltro, secondo i commentatori politici, avrebbero vinto nettamente gli ultimi duelli televisivi con il loro candidato Olaf Scholz, il ministro delle finanze uscente.

L'istituto Allensbach registra il calo di un punto dei socialdemocratici nelle ultime due settimane, dal 27 al 26%, un aumento di mezzo punto per i Verdi, dal 15,5 al 16%, una crescita per i liberali dal 9,5% al 10,5%, la perdita di un punto per la Linke, dal 6% al 5% e infine la flessione dei nazionalisti dell'AfD, passata dal 11% all'10%.

Non è della stessa opinione l'istituto Forsa per il quale la distanza tra le due principali formazioni tedesche rimane invariata, con l'Spd al 25% e la Cdu, con gli alleati bavaresi della Csu, al 22%.

I ricercatori di Forsa registrano cambiamenti solo per i liberali, in crescita dall'11 al 12%, e la flessione di un punto per l'AfD, che scende al 10%, così come peraltro evidenziato anche da Allensbach.

Un distacco analogo di tre punti tra Spd e Cdu-Csu era stato evidenziato negli ultimi due giorni da altri due istituti demoscopici, Kantar e Yougov, che davano entrambi in crescita la coalizione conservatrice di un punto.

Il reportage da Berlino sul voto tedesco nel servizio del Tg che segue.

Contenuto esterno