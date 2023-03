Record di passeggeri sui treni regionali tra Ticino e Lombardia

I treni Tilo fermano in 34 stazioni o fermate nel Canton Ticino e 28 in Lombardia. ©ti-press

Sono oltre 19 milioni i passeggeri trasportati lo scorso hanno dalla società ferroviaria Tilo, gestita dall'azienda svizzera FFS insieme a Trenord.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 marzo 2023 minuti

tvsvizzera.it/MaMi

I treni regionali Tilo che operano in Ticino e nella Lombardia settentrionale hanno trasportato 19,1 milioni di passeggeri lo scorso anno. Si tratta di un numero mai raggiunto prima, ossia da quando questa società è stata fondata nel 2004 in comunione dalle Ferrovie federali svizzere (FFS) e dalle Ferrovie dello Stato Italiane (FS).

Come ha annunciato giovedì Tilo SA, con sede a Bellinzona, il 14,1% in più di passeggeri ha viaggiato sui treni regionali rispetto al 2019, anno che viene considerato come riferimento prima dell'inizio della pandemia di coronavirus. L'azienda spiega il crescente interesse con l'apertura della nuova galleria di base sotto il Monte Ceneri in Ticino, il cui esercizio regolare è iniziato alla fine del 2020.

Questo tunnel, tra Bellinzona e Lugano, accelera i viaggi in treno sia sulla lunga sia sulla corta distanza. Inoltre, l'offerta di collegamenti tra il Ticino e la stazione di Milano Centrale è stata ampliata.

I treni Tilo fermano in 34 stazioni nel Canton Ticino e 28 in Lombardia. Oggi l'azienda è di proprietà per metà delle FFS e per metà della società ferroviaria lombarda Trenord.