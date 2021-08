Rappresaglia USA contro l'Isis

Contenuto esterno

La risposta americana al sanguinoso attacco all'aeroporto di Kabul non si fa attendere. Il presidente Joe Biden ha autorizzato un raid in Afghanistan durante il quale è stata colpita e uccisa una delle menti dell'Isis-K. L'operazione è stata condotta con droni. L'identità del militante non è stata resa nota ma secondo indiscrezioni l'uomo, che non sarebbe stato direttamente coinvolto con l'attentato a Kabul, tramava futuri attacchi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 agosto 2021 - 14:46