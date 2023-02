Quota 380'000 frontaliere e frontalieri in Svizzera

Rispetto al totale degli impieghi, il Ticino è il cantone con la maggior quota di frontalieri (32,6%), seguito da Ginevra (28,8%) e Giura (24,2%). Keystone / Alessandro Crinari

Nell'ultimo trimestre del 2022 il loro numero è cresciuto del 6,1% su base annua. Quasi 78'000 in Ticino.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2023 - 20:08

tvsvizzera.it/MaMi con Keystone-ATS

Il numero di frontalieri è aumentato in Svizzera del 6,1% nel quarto trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, arrivando a quota 380'000 persone. In Ticino la progressione è stata del 4,4% a quota 77'739.

Contenuto esterno

In termini assoluti - precisa l'Ufficio federale di statistica (UST)Link esterno - l'aumento maggiore è stato registrato nel canton Ginevra (+7300 rispetto allo stesso trimestre del 2021, equivalente a una crescita del 7,6%), seguito da Vaud (+3900; +10,6%) e Ticino (+3300; +4,4%). In questi tre cantoni si concentra circa il 60% della forza lavoro frontaliera: il 27,4% a Ginevra, il 20,4% in Ticino e il 10,8% a Vaud.

Il servizio del Quotidiano odierno:

Contenuto esterno

Aumento più marcato rispetto agli occupati

A livello nazionale, la quota dei pendolari d'oltreconfine sul totale delle persone occupate è salita al 7,3% (+0,4 punti percentuali). Rispetto al totale degli impieghi, è il Ticino il cantone con la maggior quota di frontalieri, 32,6%, seguito da Ginevra (28,8%) e Giura (24,2%).

Contenuto esterno

Negli ultimi cinque anni il numero di frontalieri in Svizzera è cresciuto in maniera molto più marcata rispetto a quello delle persone occupate. Tra la fine del 2017 e la fine del 2022, il numero di lavoratori pendolari è aumentato di 59'700 unità, con un incremento del 18,6%. Nello stesso lasso di tempo, il totale di persone occupate ha segnato una progressione del 3,0%.

La maggior parte dei frontalieri nel terziario

La maggior parte dei frontalieri lavorava nel settore terziario (68,6%). Il 30,7% era attivo nel settore secondario e lo 0,7% nel settore primario. In Ticino le proporzioni sono simili: il 66,9% è attivo nel terziario, il 32,2% nel secondario e lo 0,9% nel primario a fine 2022. Il maggiore incremento si è registrato nel settore dei servizi: 2'758 persone in più in un anno, pari a un aumento del 5,6%.

Altri sviluppi Altri sviluppi Aumenta la percentuale degli occupati in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato il 20 feb 2023 In base all'Ufficio internazionale del lavoro, sia in Svizzera sia in Europa la disoccupazione è diminuita.