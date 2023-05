Quasi 900 esecuzioni capitali l'anno scorso

Contenuto esterno

Nel 2022 sono state eseguite 883 condanne a morte nel mondo. A guidare la classifica è la Cina, dove ne sarebbero state effettuate migliaia (ma le cifre non vengono comunicate da Pechino). Seguono Iran, Arabia Saudita, dove in un solo giorno il boia ha ucciso 83 condannati ed Egitto. Il rapporto di Amnesty International riferisce di 18 esecuzioni negli Stati Uniti ma la Virginia ha abolito la pena di morte, portando a 23 il numero degli Stati degli USA in cui non viene eseguita. Un'abolizione decisa anche in altri 6 paesi, tra cui Kazakhstan, Sierra Leone e Repubblica Centrafricana.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 maggio 2023