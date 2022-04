Quanto è concreto il rischio nucleare in Ucraina?

Contenuto esterno

Sta aumentando, secondo diversi analisti, il rischio che Mosca, imbrigliata sul terreno dalla strenua resistenza dell'esercito ucraino, possa ricorrere ad armi nucleare tattiche, a bassa intensità, per raggiungere i suoi obiettivi strategici. Per Mauro Gilli, ricercatore in tecnologia militare e sicurezza internazionale (ETH di Zurigo), dal punto di vista militare i vantaggi dell'uso dell'atomica da parte di Mosca sarebbero limitati. L'intervista del Tg all'esperto.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 aprile 2022 - 17:36