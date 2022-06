Quando sbaglia la giustizia

Il sistema giudiziario elvetico non è completamente immune da errori. Keystone / Alessandro Della Valle

Viaggio nei meandri della giustizia che può commette terribili errori ma che al suo interno possiede gli strumenti per porvi, magari in ritardo, rimedio. Alcune testimonianze.

19 giugno 2022

Katia Ranzanici e Marco Tagliabue, Falò (RSI)

Alle 7 del mattino di un giorno di primavera Luca viene arrestato, accusato di un reato fra i più infamanti. Viene portato in una cella del carcere La Farera (Lugano) in detenzione preventiva.

Qui per oltre 8 mesi resterà chiuso per ventitré ore al giorno, come in una gabbia per topi. Ma Luca è innocente e a dirlo a chiare lettere sarà la sentenza del processo.

Essere condannati ingiustamente è una ferita che non si cancella, il carcere segna la vita per sempre.

Il settimanale di approfondimento della Radiotelevisione svizzera RSI ha raccolto le testimonianze di chi ha gridato la propria innocenza ed è restato inascoltato. Un incubo che ciascuno di noi potrebbe trovarsi a vivere.





