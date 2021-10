Quando la lotta alla violenza domestica parte dai saloni di bellezza

Contenuto esterno

In Brasile, ogni sette ore viene uccisa una donna. Nel 90% dei casi, i femminicidi avvengono per mano di qualcuno della famiglia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 ottobre 2021 - 21:48

La pandemia ha lasciato uno strascico di crisi economica e disoccupazione in Brasile ma a preoccupare è anche il crescente numero di abusi contro le donne. Una donna viene uccisa in quanto tale ogni sette ore, gli aggressori sono, nel 90% dei casi, membri del circolo stretto della vittima. Per fermare questa strage si ricorre a diversi mezzi, tra cui un programma di prevenzione che parte dai saloni di bellezza. Il reportage da San Paolo di Emiliano Guanella.



Altri sviluppi Altri sviluppi Polonia protagonista dell'agenda dell'UE Questo contenuto è stato pubblicato il 21 ott 2021 Le frizioni Bruxelles e Varsavia e il caro energia sono al centro del Consiglio europeo che si è aperto oggi.