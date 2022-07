Putin in visita a Teheran

Contenuto esterno

Dall’inizio della guerra, è la seconda volta che si sposta all’estero. Questo per un summit tripartito fra Russia, Turchia e Iran. I tre leader discuteranno soprattutto di Siria. Nel 2017 avevano infatti lanciato il processo di Astana per un’uscita dalla guerra. In agenda però c’è anche l’Ucraina.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 luglio 2022 - 14:03