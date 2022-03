Putin ha l'amante e i figli in Svizzera?

Indiscrezioni piccanti sul presidente russo Putin. Sputnik

Secondo i media statunitensi il presidente russo avrebbe nascosto quattro figli e la compagna nella Confederazione.

07 marzo 2022

Nel pieno della guerra in Ucraina affiorano dettagli piccanti sulla vita privata di Vladimir Putin che a detta del portale americano pagesix.comLink esterno (la pagina di gossip del New York Post), ripreso dal popolare zurighese blick.chLink esterno e dalla stampa nazionale e internazionale, terrebbe l'amante Alina KabaevaLink esterno con i figli in Svizzera. Una relazione che non è mai stata confermata dai protagonisti.

La fonte citata dall'articolo incriminato riferisce che la ginnasta ritmica e i suoi quattro bambini vivrebbero "in uno chalet discreto e sicuro in qualche parte della Confederazione". Il luogo esatto non è precisato, si indica solo che l'abitazione è protetta e dispone di un elevato standard di sicurezza.

L'unica indiscrezione che trapela riguarda il Canton Ticino. Nei dintorni di Lugano sarebbero infatti nate nel febbraio 2015 due gemelle. Il parto sarebbe avvenuto nella clinica Sant'Anna a Sorengo (Lugano). La coppia avrebbe due altri figli. I piccoli hanno tutti il passaporto svizzero, rivela la fonte anonima che avanza l'ipotesi che anche la madre 38enne abbia acquisito la cittadinanza elvetica.

Alina Kabaeva è una ginnasta ritmiche famosa, avendo conquistato due medaglie olimpiche, 14 medaglie ai campionati del mondo e 21 ai campionati europei. Voci sulla loro relazione risalgono al 2008 e sono state riferite in particolare dalla testata Moskovsky Korrespondent. Il Cremlino aveva smentito la notizia e poco dopo il giornale è stato chiuso