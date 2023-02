Putin: "La Russia è minacciata nuovamente dalla Germania"

Contenuto esterno

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato giovedì, in occasione della cerimonia di commemorazione della battaglia di Stalingrado, che la Russia è nuovamente minacciata dai carri armati tedeschi, riferendosi ai Leopard promessi da Berlino a Kiev. Un'occasione in cui è tornato a fare un paragone con la lotta contro il nazismo, retorica che usa dall'inizio della guerra in Ucraina. La cerimonia per ricordare la vittoria sovietica contro le forze germaniche, italiane, rumene e ungheresi, è stata una cerimonia in pompa magna, corredata da una parata militare. La battaglia è stata uno scontro durato mesi, in cui morirono oltre un milione di persone.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 febbraio 2023 - 22:00

tvsvizzera.it/mrj

