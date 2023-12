Punto a favore di Trump

Contenuto esterno

A pochi giorni dalla sua esclusione dalle primarie in Colorado, Donald Trump ha ottenuto una parziale rivincita sul terreno giudiziario. La Corte suprema ha infatti respinto la richiesta del procuratore speciale di accelerare il procedimento per sovversione elettorale. A questo punto il processo che lo vede coinvolto per l'attacco dei suoi sostenitori e sostenitrici a Capitol Hill dovrebbe iniziare come previsto il 4 marzo, alla vigilia del Super Tuesday delle primarie repubblicane.