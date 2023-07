Proseguirà il supporto della NATO a Kiev

Contenuto esterno

Nel vertice dell'Alleanza atlantica in corso a Vilnius le potenze occidentali si sono impegnate a garantire anche in futuro la fornitura di armamenti a Kiev. Una notizia accolta con soddisfazione dal presidente ucraino Zelensky che ieri ha dovuto incassare il rinvio a data da definire dell’ingresso del suo Paese nella NATO (in ogni caso dopo la conclusione del conflitto con la Russia). Un compromesso nato dall’esigenza di non offrire argomentazioni a Mosca.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2023

