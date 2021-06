Prima europea per Joe Biden

Il presidente statunitense Joe Biden è atterrato questa notte in Gran Bretagna, sua prima tappa del viaggio in Europa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 giugno 2021 - 13:49

Contenuto esterno

È un tour intenso quello che attende Joe Biden, che per la prima volta dall'inizio del suo mandato effettua una visita all'estero. Il presidente statunitense incontra giovedì pomeriggio il premier britannico. Durante la riunione che si tiene in Cornovaglia, Biden e Boris Johnson dovrebbero annunciare il varo di "una nuova Carta Atlantica" per rafforzare ulteriormente le relazioni tra Stati Uniti e Regno Unito.

Venerdì Biden sarà a Carbis Bay, piccola località balneare nel sud-ovest dell'Inghilterra dove è in programma fino a domenica un vertice del G7 dedicato alla pandemia da coronavirus e alla crisi climatica.

Contenuto esterno

Il presidente statunitense parteciperà poi a un summit della Nato e a un altro con l'Unione Europea.

Il 'clou' della visita europea di Biden sarà però soprattutto il vertice in programma mercoledì a Ginevra con il presidente russo Vladimir Putin.

Altri sviluppi Altri sviluppi Democratici e repubblicani americani per una volta uniti Questo contenuto è stato pubblicato il 09 giu 2021 Con un insolito voto bipartisan il Senato USA ha approvato circa 240 miliardi di dollari per contrastare l'ascesa tecnologica della Cina.