Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Questo non è uno scherzo del primo d'aprile, ma la scultura di un pesce luminoso intitolata "Les carpes de la Rivière" dell'artista francese Cedric Le Borgne, esposta a Carouge nel dicembre 2019. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Media, istituzioni e aziende si sono sbizzarriti per trovare il pesce d'aprile più originale.

La polizia cantonale argoviese ha comunicato giovedì sulla sua pagina Facebook che di fronte all'importante aumento del commercio illegale di cannabis d'ora in poi sguinzaglierà la sua nuova arma fatale. Frieda von Staufberg è dotata di un olfatto prodigioso ed è in grado di individuare immediatamente qualunque odore sospetto. Frieda non è però un cane bensì una gallina.

Der Handel mit illegalen Hanfsamen hat in den vergangen Monaten stetig zugenommen. Wir wurden dadurch stark gefordert.... Pubblicato da Kantonspolizei Aargau su Mercoledì 31 marzo 2021

Le Courrier riferisce invece che sostenitori di Pierre Maudet hanno presentato un ricorso contro l'elezione della verde Fabienne Fischer al Consiglio di Stato di Ginevra. L'ex magistrato e i suoi sostenitori affermano che il voto postale è stato truccato grazie a un software controllato dal Venezuela. Il giornale parla anche di un tentativo di attacco della sede del Partito liberale radicale ginevrino.

La Liberté annuncia niente di meno che la costruzione di una centrale nucleare nel Canton Friburgo. L'azienda Groupe E avrebbe deciso di affidarsi a questa fonte di energia e di abbandonare i suoi progetti di parchi eolici a causa delle numerose opposizioni. La centrale, la cui ubicazione non è ancora stata scelta, dovrebbe produrre circa 8'000 gigawattora all'anno.

Non mancano i riferimenti alla pandemia e alle misure per contenerla. Secondo il Bund, il canton Berna starebbe pensando di rendere obbligatorie le mascherine nelle piscine e nell'Aare. Un dispositivo impermeabile sarebbe già in fase di test. Realizzato con materiale altamente tecnologico, non scivolerebbe durante le immersioni.

Il Tages-Anzeiger parla invece di registrazione obbligatoria delle grigliate a Zurigo. Per evitare l'affollamento a Pasqua, la città starebbe introducendo un sistema di iscrizione online che include il numero di partecipanti e la quantità prevista di CO2 emessa durante il barbecue.

Festa nazionale posticipata in onore di Federer

Il Blick sottolinea l'importanza dei modelli nazionali in questi tempi difficili. Ecco perché - scrive - i politici di tutti i partiti vorrebbero posticipare la festa nazionale di una settimana, in onore dell'asso del tennis Roger Federer, che festeggia i suoi 40 anni l'8 agosto. Una mozione urgente in tal senso sarà presentata nella sessione speciale del Consiglio Nazionale di maggio.

In Vallese, la distilleria Morand e lo specialista di sottaceti Hugo Reitzel si sarebbero uniti per produrre un liquore di cetriolo, da usare nei cocktail o in cucina, per esempio per inumidire il pane della fondue. La bevanda sarà in vendita da oggi in edizione molto limitata.

Sulle pagine dei quotidiani hanno trovato spazio anche cavalli dalle caratteristiche particolari. Su 24Heures c'è una fotografia di un esemplare che sfoggia orgogliosamente magnifici baffi biondi. Il suo proprietario sottolinea che non si tratta di un'anomalia, ma "aiutano l'animale a orientarsi e a trovare cibo". Le Quotidien Jurassien parla invece di un cavallo delle Franches-Montagnes con pelo dalmata nato da poco. Secondo il suo allevatore, il manto a macchie nere sarebbe dovuto ad una mutazione genetica.

Anche la Südostschweiz parla di animali e riferisce dei progetti di Austria e Liechtenstein per un parco transfrontaliero dedicato al lupo con un'estensione di 200 chilometri quadrati, che sconfinerebbe nella Prettigovia grigionese. Se questa regione non volesse partecipare, i due Paesi discuterebbero con Berna della cessione dell'area, senza interpellare le autorità grigionesi.

tvsvizzera.it/mar/ats con RSI