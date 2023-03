Primo caso di suicidio assistito per un detenuto svizzero

Il carcere di Bostadel nel cantone di Zugo, in Svizzera. @Canton Zugo

Un carcerato ha posto fine alla sua vita con l'aiuto dell'organizzazione di suicidio assistito EXIT. È la prima volta che accade in Svizzera.

Secondo l'edizione di giovedì del quotidiano Wochenzeitung , un detenuto del carcere di Bostadel, nel cantone di Zugo, è morto con l'aiuto dell'organizzazione per il suicidio assistito il 28 febbraio. Il suicidio assistito è stato eseguito fuori dalla struttura penitenziaria.

Il Dipartimento di Giustizia del Canton Zurigo ha confermato alla radio pubblica svizzera SRF di aver dato il via libera al suicidio assistito, ma non ha fornito ulteriori dettagli sul caso e sul detenuto che si è avvalso di tale diritto.

Secondo il dipartimento di giustizia di Zurigo, l'eutanasia non può essere negata solo perché una persona è stata condannata o sta scontando la sua pena dietro le sbarre.

La Wochenzeitung scrive che il Centro di competenza svizzero per l'esecuzione delle pene penali ha redatto un documento in cui si afferma che gli internati hanno in linea di principio il diritto al suicidio assistito con l'aiuto di una terza persona. Tuttavia, è necessario l'accordo dell'autorità giudiziaria competente in tutti i casi prima che tale suicidio possa essere eseguito.

La legge svizzera tollera il suicidio assistito quando i pazienti lo eseguono in prima persona, senza l'intervento diretto di terzi. Le persone che li assistono, in genere volontari di associazioni del ramo che forniscono i farmaci letali, non devono avere alcun interesse (soprattutto di tipo finanziario) nella loro morte. Secondo le direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche, l'assistenza al suicidio è riservata a coloro che soffrono di gravi malattie o perdita di capacità fisica che causano "sofferenze insopportabili".

Il suicidio assistito è legale nel Paese dagli anni '40: casi di questo tipo rappresentano circa l'1,5% dei 67'000 decessi registrati in media ogni anno nella Confederazione.