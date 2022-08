Prima intervista di Donald Trump dopo l'incursione dell'FBI

Contenuto esterno

Per la prima volta dall’incursione dell’FBI nella sua villa in Florida, Donald Trump ha rilasciato un’intervista per Fox Digital: “Il Paese si trova in una fase molto pericolosa, c’è un livello di rabbia che non ho mai visto prima, la gente è furiosa per anni di imbrogli, per questa lunghissima caccia alle streghe e ora anche per la perquisizione effettuata a casa mia”. La temperatura negli Stati Uniti, ha detto, deve imperativamente scendere, “altrimenti accadranno cose terribili”.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2022 - 15:30

tvsvizzera.it/mrj

Mercoledì, inoltre, lo storico sindaco di New York Rudy Giuliani ed ex avvocato di Trump è chiamato a testimoniare in aula perché coinvolto nell’inchiesta sui tentativi dell’allora presidente di ribaltare l’esito delle elezioni presidenziali del 2020.

