Il leader del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin è in Bielorussia: la sua presenza nel Paese è stata confermata dal presidente Alexander Lukashenko, che ha anche fornito nuovi dettagli sul suo ruolo di mediatore tra i mercenari e Mosca. "La cosa più pericolosa non era la situazione", ha detto Lukashenko, "ma come questa avrebbe potuto svilupparsi. Mi sono anche reso conto che Putin stava per prendere una decisione molto dura nei loro confronti". Stando a Lukashenko, durante la rivolta di sabato il capo della Wagner non aveva alcuna intenzione di parlare con Mosca. Trovare un canale di comunicazione sarebbe stato possibile solo grazie a Minsk.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2023