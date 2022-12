Popolarità in calo per Olaf Scholz

Contenuto esterno

In Germania le forze di sicurezza prevedono nuove perquisizioni dopo l'arresto ieri di 25 persone e lo smantellamento della cellula sovversiva che pianificava un colpo di stato. Una sfida alle autorità che preoccupa il Paese in un momento in cui la popolarità del cancelliere Olaf Scholz è in forte calo.



Questo contenuto è stato pubblicato il 08 dicembre 2022 - 21:22

Altri sviluppi Altri sviluppi Croazia nello spazio Schengen e nell'Eurozona da gennaio Questo contenuto è stato pubblicato il 08 dic 2022 La decisione è stata presa oggi a Bruxelles dal Consiglio dell'Unione Europea.