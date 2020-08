Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Svetlana Tikhanovskaja si è rifugiata in Lituania, non si sa se di propria volontà o spinta dalle autorità. Keystone / Tatyana Zenkovich

Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime preoccupazione per quanto sta succedendo in Bielorussia e chiede alle autorità di permettere le manifestazioni pacifiche. Intanto, la candidata dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaja ha lasciato il paese e si è rifugiata in Lituania.

"Il diritto di riunione e di associazione fanno parte dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, che anche la Bielorussia si è impegnata a rispettare", sottolinea martedì il Dipartimento federale degli affari esteri in un comunicatoLink esterno, chiedendo che vengano liberato i dimostranti arrestati negli ultimi giorni.

Berna esprime inoltre rammarico per il fatto che l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione economica non abbia potuto fungere da osservatore delle elezioni e che ai rappresentanti della stampa estera sia stato impedito di svolgere il loro lavoro.

Nel corso delle ultime ore, nel paese sono state arrestate oltre 2'000 persone, stando a quando riferito dal Ministero dell'interno bielorusso. Le manifestazioni sono proseguite anche nella notte tra lunedì e martedì.

Rifugiata o costretta a partire?

La candidata dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya si è intanto rifugiata in Lituania. "Ho preso una decisione difficile, l'ho presa assolutamente da sola", ha dichiarato in un video diffuso via internet. "So che molti mi capiranno, molti mi condanneranno e molti mi odieranno. Ma sapete, che Dio non vi dia mai una scelta come quella davanti alla quale mi sono trovata io. Perciò dico a tutti: prendetevi cura di voi. Nessuna vita vale ciò che sta succedendo adesso. I bambini sono la cosa più importante che abbiamo nella vita".

I suoi alleati sospettano che Tikhanovskaya abbia dovuto abbandonare la Bielorussia sotto la pressione del governo. Una di loro, Olga Kovalkova, racconta che la dissidente è stata scortata all'estero dalle autorità e che "non aveva altra scelta".

Il servizio del TG: