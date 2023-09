Polemiche per la controversa casa di Hitler

Contenuto esterno

Continua a suscitare molte polemiche in Austria la casa natale di Adolf Hitler nella cittadina di Braunau am Inn. Il dittatore nazista vi ha abitato solo per sei mesi e la parte della casa in cui ha vissuto è stata demolita tempo fa. Ma i progetti di ristrutturazione dell’edificio, nel quale il governo austriaco vuole insediare un posto di polizia, non piacciono alle e agli abitanti di Braunau am Inn.