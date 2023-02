Pochi pazienti ucraini in Svizzera

Per mantenere la neutralità, la Svizezra non prende in cura soldati coinvolti nel conflitto. © Keystone / Gaetan Bally

La Svizzera, rispetto ad altri Paesi, ha accolto pochi pazienti provenienti dall'Ucraina. La ragione? Negli ospedali elvetici non vengono accolti soldati feriti durante i combattimenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 febbraio 2023 - 20:50

tvsvizzera.it/mrj

Dallo scorso autunno la Svizzera, dopo qualche esitazione iniziale, sta accogliendo feriti dall’Ucraina. Finora però sono solo 20 i pazienti curati negli ospedali elvetici, due dei quali in Ticino e uno nei Grigioni. Il loro numero è quindi molto più basso rispetto a quello di altri Paesi. Questo perché, per conservare la neutralità, la Confederazione non può accogliere chi ha partecipato attivamente a dei combattimenti.

A decidere chi può venire trattato, quando e in quale nosocomio è un comitato medico che coinvolge vari attori del sistema sanitario rossocrociato. Anche se attualmente si trova sotto pressione, l'Ucraina ha un sistema sanitario che ancora funziona. Le cure d’urgenza e quelle per problemi acuti vengono effettuate sul posto. La Svizzera garantisce solo l’evacuazione di pazienti con grandi ferite.

Altri sviluppi Altri sviluppi Aumentano i suicidi assistiti in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato il 03 feb 2023 Nel 2022 il numero di persone che l’associazione elvetica Exit ha accompagnato alla morte è aumentato del 15%.

L’evacuazione di pazienti civili dal Paese in guerra è iniziata a settembre e finora sono stati accolti 20 pazienti, quattro dei quali minorenni, distribuiti in otto cantoni. Non si tratta solo feriti di guerra, però: tra le persone accolte si trova anche una donna con un tumore al seno che non poteva essere trattata nel suo Paese.

"Venti persone possono sembrare poco, ma il numero corrisponde alle richieste fatte dall'Ucraina", ha spiegato ai microfoni della Radiotelevisione svizzera Michael Jordi, segretario della Conferenza dei direttori cantonali della sanità. Ed è con l'Ucraina che sono stati stabiliti i criteri per l'accoglienza. Il primo fra questi, spiega Jordi, è che si deve trattare di casi particolarmente gravi. Il secondo è che queste persone non riescano a essere curate nel loro Paese.

Contenuto esterno