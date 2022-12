Per molti politici sciare è gratuito, le procure cantonali indagano

Questi privilegi imbarazzano sempre più politici. © Keystone / Jean-christophe Bott

Per i consiglieri di Stato e i parlamentari federali vallesani, lo skipass nel proprio cantone non costa 1'575 franchi, ma solo 100 franchi. Vantaggi anche nei Grigioni dove è già in corso un'indagine.

Sta facendo parecchio discutere la pratica molto diffusa in Vallese di regalare o concedere a cifre irrisorie gli skipass a molti dei politici del Cantone, tanto che il ministero pubblico cantonale ha asserito che indagherà sul fenomeno. Un'inchiesta è invece già stata aperta nei Grigioni dove la pratica è diffusa. Pratica invece non in uso in Ticino.

