Per la sua sicurezza, la Danimarca si allinea all'UE

Il popolo danese ha parlato: in occasione del referendum indetto mercoledì, gli e le aventi diritto di voto hanno deciso con il 69% di schede favorevoli, di aderire alla politica di difesa e sicurezza dell’Unione europea. Per 30 anni il Paese è Stato l’unico in Europa ad avere piena autonomia in questo ambito.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 giugno 2022 - 13:12

tvsvizzera.it/mrj

“Siamo troppo piccoli per cavarcela da soli e abbiamo anche mostrato che se un Paese ne invade un altro minacciando la nostra stabilità siamo compatti", ha detto la Prima ministra danese Mette Frederiksen, riferendosi alla situazione in Ucraina.

Questo voto storico - così come la richiesta di adesione alla NATO di Svezia e Finlandia – fa cambiare cambia ulteriormente l'architettura della sicurezza nell'UE.

