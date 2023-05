Per la prima volta dal 1987 il vinile supera il CD

Contenuto esterno

Non capitava dal lontano 1987: le vendite di dischi in vinile hanno superato quelle di CD. Lo rivela la Recording Industry Association of America secondo la quale nel 2022 sono stati venduti 41 milioni di ellepì rispetto a 33 milioni di CD.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 maggio 2023

tvsvizzera.it/fra

Anche in Svizzera è da 12 anni che le vendite di LP sono in crescita. Il settore dei cd, invece, arranca da anni. “Di fatto non è mai morto – afferma Alessandro Bassanini della Tondo Music di Maroggia – Rimane una bella nicchia per pochi”. Più sfumata l’opinione di Walter Bartlome, che da 40 anni lavora alla Zigzag records di Thun. La tendenza si sta delineando, ci ha detto, ma è troppo presto per parlare di “rivincita del vinile”.