Per l'Amazzonia un'alleanza spuntata

Non è stata stipulata nessuna intesa vincolante al vertice sull'Amazzonia di Belem, in Brasile. Gli otto partecipanti al vertice (Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela) hanno annunciato, in una dichiarazione congiunta, la creazione di un'alleanza per combattere la deforestazione che "ha come scopo di promuovere la cooperazione regionale nella lotta alla deforestazione, per evitare che l’Amazzonia raggiunga il punto di non ritorno”. In realtà ciascun Paese continuerà a perseguire autonomamente i propri obiettivi. C'è delusione per gli attivisti per il clima e per le popolazioni indigene che chiedevano la fine degli interventi di deforestazione entro il 2030.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 agosto 2023 - 15:37