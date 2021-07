Per convincere a vaccinarsi, Berna prende per la gola

Patrick Mathys, Virginie Masserey, Pierre Alain Schnegg, e Gregor Kaczala dell'Ufficio federale di sanità pubblica, oggi, davanti al Palazzo federale. Keystone / Peter Schneider

Un pezzo di torta per convincere gli indecisi, o soltanto i neghittosi, a farsi vaccinare contro il Covid-19.

19 luglio 2021

Keystone-ATS/MaMi

È la trovata dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che oggi pomeriggio, davanti a Palazzo federale, oltre al dolce offre la possibilità di farsi immunizzare senza preavviso nel centro di vaccinazione mobile presente sul posto.

Stando all'UFSP, la campagna di vaccinazione avanza a ritmo soddisfacente: due persone di oltre 16 anni su tre hanno già ricevuto una prima dose del trattamento (vedi grafico in fondo sull'andamento complessivo delle vaccinazioni). Per "festeggiare" questo traguardo intermedio e addolcire il momento attuale, l'UFSP offre alla popolazione un pezzo di torta con lo scopo dichiarato di convincere più persone a farsi vaccinare: insomma, due piccioni con una fava. Il camion per le vaccinazioni stazionerà sull'area dalle 10.00 del mattino alle 16.00.

In una tweet diffuso stamane, il consigliere federale Alain Berset ha sottolineato l'efficacia dei vaccini quanto a protezione, anche contro la variante Delta - inizialmente chiamata indiana - del virus; tale variante è responsabile dell'aumento delle infezioni in Svizzera.

Contenuto esterno La campagna di vaccinazione avanza bene. 2 adulti su 3 dai 16 anni in su hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Per festeggiare, domani alle 13.30 offriamo fette di torta in Piazza federale: ce n’è finché ce n’è. E chi vuole ricevere la prima vaccinazione può farlo sul posto. pic.twitter.com/acwrxqx2qp — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) July 18, 2021

A causa dell'incremento dei casi e in ragione del fatto che, per ottenere una protezione completa, trascorrono in media sei settimane da un'iniezione e l'altra, questo è il momento migliore per farsi avanti. Nel suo "cinguettio", Berset esorta coloro che esitano a rompere gli indugi, tanto più che i posti liberi non mancano.

Contenuto esterno