Penuria di personale infermieristico, Luino offre l'alloggio

Strategie creative per reclutare personale sanitario. © Keystone / Gaetan Bally

Proposti contratti a termine con incentivi particolari per i posti più scoperti all’ospedale della cittadina in riva al Lago Maggiore.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2023

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

L’ospedale di Luino corre ai ripari per scongiurare la carenza di personale infermieristico. Entro fine anno, secondo le valutazioni dell’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Sette Laghi, ne mancheranno 180.

Come noto alle difficoltà di reclutamento nelle regioni di confine sono non è estranea la concorrenza delle vicine strutture ospedaliere svizzere che versano stipendi allettanti, una situazione che ha indotto i responsabili dell’Asst locale a implementare strategie creative.

+Se Italia e Svizzera si contendono il personale sanitario.

Una di queste è senz’altro costituita dall’inserimento nel prossimo bandoLink esterno d’assunzione di infermieri/e e tecnici di laboratorio e radiologia di alcuni incentivi, tra cui quello dell’alloggio.

I contratti a tempo determinato offerti (da giugno a fine ottobre) contemplano la sistemazione al convitto dell’ospedale di Luino, otto camere con servizi igienici dotate di 13 posti letto, cucina e spazi comuni per le quali verrà richiesto un contributo per le spese di 50 euro mensili.

Una formula che si presta soprattutto per le figure professionali maggiormente scoperte e che consente di snellire le pratiche burocratiche e di agevolare l’inserimento dei professionisti e delle professioniste che hanno appena terminato il loro corso di studi.

Naturalmente, precisano le autorità sanitarie, restano aperti i concorsi ordinari per quelle stesse professioni per assunzioni a tempo indeterminato. Una soluzione che ha detta dagli stessi dirigenti viene replicata con successo da anni nel periodo estivo in altre località turistiche, in particolare in quelle della Riviera Romagnola.