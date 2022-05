Pena di morte, qualche nota positiva in uno scenario allarmante

Nel 2021 Amnesty International ha censito almeno 579 esecuzioni capitali in 18 Paesi, un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. Il 2021 rimane comunque il secondo anno con il numero più basso di sentenze di morte dal 2010. L’organizzazione internazionale sottolinea però che a causa delle restrizioni per accedere ai dati il bilancio non include “le migliaia di persone giustiziate in Cina”, nonché in Corea del Nord e in Vietnam.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 maggio 2022 - 13:25

Contenuto esterno