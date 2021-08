Parigi rallenta e gli animi si scaldano

Contenuto esterno

Lunedì mattina è entrato in vigore a Parigi il limite dei 30 chilometri orari per le strade del centro città. Una misura voluta dalla sindaca Anne Hidalgo per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti sulle strade, diminuire il rumore e lo stress, ma che non proteggerebbe l'ambiente: secondo gli esperti, infatti, le auto inquinano di più a 30 km/h che a 50 km/h.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2021 - 21:44

Gli automobilisti sono già sul piede di guerra: “Ero stressato prima e continuo ad essere stressato. Tutti i miei colleghi mi chiedono cosa stia succedendo. Molti tassisti lasceranno questo lavoro per questo motivo. Andare a 30 chilometri orari con macchine che fanno i 260? Davvero incomprensibile!”, si sfoga uno di loro.

Per i rappresentanti degli automobilisti si tratta di “un provvedimento grottesco e impossibile da rispettare”.

Altri sviluppi Altri sviluppi Afghanistan, la comunità internazionale si interroga Questo contenuto è stato pubblicato il 30 ago 2021 Il consiglio di sicurezza dell'ONU si riunirà invece lunedì sera per valutare la proposta di creare una zona protetta perle operazioni umanitarie.

Questa misura favorisce solo i facoltosi residenti del centro (appena uno su tre possiede un'auto) e penalizza chi vive in periferia: questa l’accusa dei detrattori della sindaca Hidalgo che ha lanciato questo provvedimento cavalcando l'onda ecologista del post-lockdown.