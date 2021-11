Otto morti al concerto del rapper Travis Scott a Houston

Un istante dell'esibizione di Travis Scott, prima della tragedia. 2021 Invision

È tragico il bilancio degli incidenti scoppiati venerdì notte, nel corso del festival musicale Astroworld Festival a Houston, nello Stato del Texas. Almeno otto persone sono morte schiacciate dalla calca e altre centinaia di spettatori hanno dovuto ricorrere alle cure dei soccorritori durante l'esibizione del rapper Travis Scott.

Le vittime sono rimaste intrappolate tra la folla che premeva verso il palcoscenico, ha detto il capo dei vigili del fuoco di Houston, Samuel Peña: "Intorno alle 21.15 Il pubblico - ha spiegato - è stato compresso contro il palcoscenico ed è scoppiato il panico".

Circa 300 persone presenti hanno riportato ferite lievi e sono state curate sul posto mentre 17 sono state trasportate all'ospedale. Undici pazienti erano in arresto cardiaco e otto di loro sono morti.

Secondo il quotidiano Houston Chronicle, il rapper Travis Scott - fondatore del festival - ha interrotto più volte la sua performance quando ha visto alcuni suoi fan in difficoltà ai piedi del palcoscenico ed ha chiesto ai membri della sicurezza di aiutarli.

Il capo della polizia di Houston, Larry Satterwhite, ha detto che la situazione “è degenerata in fretta”: “È successo in una manciata di minuti. All’improvviso diverse persone erano a terra, in preda a un arresto cardiaco o altre emergenze mediche”.

Erano oltre 50'000 i partecipanti al concerto. Una seconda serata era in programma per oggi, sabato 6 novembre, ma è stata annullata in seguito agli incidenti.

